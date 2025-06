Schobert Norbi megszólalt a stroke után, így van most

Schobert Norbi a hőség idején is ragaszkodik az egészségtudatos életmódhoz. Mint a Borsnak elmondta, két stroke után is remek formában van, és fontos számára, hogy a forróság ellenére is sportoljon, de csak reggel vagy este. A táplálkozását is a nyárhoz igazítja: a könnyű, hűsítő ételek és a megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlenek számára. Szerinte a nyár a legjobb időszak a fogyásra – ő is így adott le anno húsz kilót.

Schobert Norbi szerint a nyár tökéletes a fogyáshoz – neki is ekkor ment a legjobban.

Fotó: TV2 Play

Schobert Norbi: „A stroke nem befolyásol már semmiben”

A fitneszguru hangsúlyozta: nem a genetikán múlik minden. Az emberek hajlamosak kifogásokat keresni, ahelyett, hogy felelősséget vállalnának az étkezésükért. Szerinte a szénhidrátcsökkentés mindenkinél működik – csak idő és elszántság kérdése.

