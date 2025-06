Kiemelkedő eredményekkel működik a Liv Duna Medical Center sebészeti központja

A budapesti Liv Duna Medical Center mindössze néhány év alatt vált a hazai magánegészségügyi szektor egyik legdinamikusabban fejlődő sebészeti központjává. A kórház általános sebészeti osztályán évente több száz műtétet végeznek el – ezek között megtalálhatók az emlődaganatok eltávolításától kezdve a pajzsmirigyműtéteken át a bariátriai beavatkozásokig számos komoly beavatkozás. A korszerű technológia, a gyors diagnosztikai rendszer és az átfogó szakorvosi háttér együttesen biztosítják, hogy a páciensek rövid idő alatt, magas színvonalú ellátásban részesülhessenek.

A magánsebészet fellegvára lett a Liv Duna Medical Center

Az intézmény sebészeti osztályán egy komplex orvosi és szakdolgozói csapat dolgozik, melynek tagjai több szakterületről érkeznek. A nyolcfős sebészgárda mellett húsz aneszteziológus, belgyógyász, endokrinológus, kardiológus és plasztikai sebész is hozzájárul a páciensek ellátásához. Az utógondozást is kiemelt figyelem övezi, különösen az emlő- és pajzsmirigyműtétek esetében, ahol a gyors orvosi beavatkozás mellett a lelki támogatás és az esztétikai helyreállítás is központi szerepet kap.

A sérvműtétek területén a Liv Duna Medical Center különösen modern, minimál invazív technikát alkalmaz, amely nemcsak a gyógyulás időtartamát csökkenti, hanem a kiújulás esélyét is jelentősen mérsékli. Ezek a beavatkozások sok esetben egynapos sebészet keretében történnek, ami még kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a felépülést. Hasonló innovatív hozzáállás jellemzi a túlsúly kezelésére irányuló bariátriai műtéteket is, ahol a cél nemcsak a testsúlycsökkentés, hanem a társbetegségek – például cukorbetegség vagy magas vérnyomás – enyhítése is.

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a daganatos megbetegedések már a fiatalabb korosztályt is érintik. Az emlő-, pajzsmirigy- és bőrdaganatok egyre agresszívebb formában jelennek meg, és az időben elvégzett szűrővizsgálatok, diagnózis és műtét szó szerint életmentők lehetnek. A Liv Duna Medical Center hangsúlyt fektet arra, hogy a diagnosztikától kezdve az utógondozásig minden folyamat szoros együttműködésben történjen – legyen szó sebészekről, onkológusokról vagy plasztikai sebészekről.