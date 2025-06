Soros-közeli aktivistát nevezett ki civil hősnek Magyar Péter? – Pop Richárd leleplező videója

Újabb vitatott szereplőt mutatott be Magyar Péter a Tisza Párt civil hősei között. Pop Richárd erdélyi tartalomgyártó szerint a debreceni fiatal, akit a politikus példaképnek állított, több Soros Györgyhöz köthető szervezetben is aktív, sőt tetoválással is vállalja kötődését.

Debreceni civil hős vagy Soros-fióka? A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Tisza Párt kommunikációs csapata nehéz helyzetbe kerülhet a múlt miatt. Magyar Péter a napokban bejelentette, hogy új videóval jelentkezik, amelyben egy debreceni fiatalt mutat be „civil hősként” és „szabadságharcosként”. A politikus szerint a fiatal példát mutat mindannyiunk számára. Azonban Pop Richárd, erdélyi tartalomgyártó arra hívta fel a figyelmet: a videóban szereplő személy korántsem ismeretlen a hazai civil szféra egyes köreiben. Pop szerint a fiatal a Baross 16 nevű debreceni közösségi központ aktív tagja, amely LMBTQ-központként működik, és hátterében több Soros Györgyhöz köthető NGO áll. Magyar Péter hőse egy pride hős? Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto Tetoválással is vállalja Soroshoz kötődő múltját Pop Richárd beszámolója szerint a fiatal nemcsak részt vesz különböző, külföldről támogatott civil szervezetek munkájában, de egyik ilyen szervezet logóját a karjára is tetováltatta. „Mindenki azt tetováltat a karjára, ami a szívében van. De nem?” – jegyezte meg ironikusan a tartalomgyártó, aki saját karján a magyar címert mutatta fel válaszként. Hozzátette: a Tisza Párt kommunikációs csapata nehéz helyzetben találhatja magát, ha nyilvánosságra kerülnek a fiatal múltjának részletei. Újabb kérdések a Tisza Párt civil hátországáról A Magyar Nemzet cikke rámutat: az eset újabb kérdéseket vet fel Magyar Péter és a Tisza Párt civil hálózatának összetételéről. A 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választások óta a párt egyre több vidéki és civil szövetségest próbál maga mögé állítani, ám úgy tűnik, nem minden esetben derül ki időben a bemutatott szereplők teljes háttere. A Tisza Párt egyelőre nem kommentálta az ügyet, de a Pop Richárd által közzétett információk nyomán várhatóan tovább erősödik a vita Magyar Péter politikai szövetségeseinek hitelességéről és a párt civil hátországának valódi természetéről.





