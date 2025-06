Kuponeső a SPAR-nál: százféle kedvezmény, amit kár lenne kihagyni

A SPAR Magyarország idén nyáron is elindítja nagyszabású kuponkampányát, amelynek keretében 2025. július 3. és 13. között jelentős árengedményekkel vásárolhatunk meg több mint 70 kiemelt terméket, valamint további százakat, különösen az INTERSPAR hipermarketekben. A kuponfüzeteket a SPAR és INTERSPAR üzletek kasszáinál szerezhetjük be 2025. június 30. és július 2. között. Fontos tudnunk, hogy az akció a készlet erejéig érvényes, így érdemes időben beszereznünk a szükséges kuponokat és megterveznünk a bevásárlást.

A nyári kuponakció folytatódik a SPAR és INTERSPAR üzletekben.

A kedvezmények mértéke 10 és 50 százalék között mozog, és idén is megtalálható a kínálatban két darab 20%-os Joker kupon, amelyet tetszőleges termékekre válthatunk be – az általános kuponbeváltási feltételek szerint. Ez különösen előnyös lehet, ha olyan termékre van szükségünk, amely nem szerepel a kuponfüzet célzott ajánlatai között.

Nyári finomságok, frissítők és strandfelszerelés – mind kuponnal a SPAR üzleteiben

A SPAR kuponakciója ideális lehetőséget kínál arra, hogy felkészüljünk a nyári pihenésre, akár egy otthoni hétvégét, akár tengerparti nyaralást tervezünk. A kuponokkal kedvezményesen vásárolhatunk olyan szezonális termékeket, mint például a gyümölcsitalok (DESPAR, Fruttamax), a hűsítő jégkrémek (KING), vagy a grillezéshez tökéletesen passzoló húsáruk, például Regnum virsli, bacon szalonna, esetleg gyorsan elkészíthető Delikát levesek.

Az italok kedvelőinek is jó hírrel szolgál a kampány: kedvezményes áron érhetők el különféle limonádék, vodkák, ginek és whiskyk is, például a ROYAL, Jameson vagy a fiatalosabb bulihangulatot idéző PRIME italok. A nyári melegben különösen fontos a megfelelő higiénia és bőrápolás, ezért örömteli, hogy most olcsóbban vásárolhatjuk meg a naptejeket, dezodorokat, tusfürdőket, samponokat és hajbalzsamokat is. A kampányban olyan ismert márkák termékei szerepelnek, mint a Dove, NIVEA, Garnier és Fa – ezek 20-30%-os kedvezménnyel érhetők el a kuponokkal.

Otthoni komfort és tisztaság kedvezményesen

A nyári felfrissüléshez nemcsak a strandolás, hanem az otthonunk kényelmesebbé és tisztábbá tétele is hozzájárulhat. A SPAR nyári kuponakciója erre is gondolt: akár 35%-os árengedménnyel vásárolhatjuk meg az Airwick, Ambi Pur, Domestos és Bref márkák termékeit, amelyekkel illatossá és higiénikussá tehetjük lakókörnyezetünket.