Stohl András viharos élete és szerelmei

Stohl András, Jászai Mari-díjas színművész, televíziós és rádiós műsorvezető nemrég Facebook-oldalán jelentette be, hogy feleségével, Vicával úgy döntöttek, elválnak. Stohl András korábban is volt már nős és több ismert nővel is hírbe hozták.

Hivatalosan is véget ért Stohl András és felesége, Vica házassága – derült ki június 12-én, miután a színész közölte a hírt a nagyvilággal. Stohl András és párja nyolc évvel ezelőtt kerültek először a nyilvánosság elé, kapcsolatukból egy közös kislány, Bella Julianna is született, aki idén lesz hároméves – írja a Bors. Stohl András és Vica 8 éves párkapcsoalta ért véget, melyből 5-öt voltak házasok.

Forrás: Bors Stohl András és Vica külön folytatják A pár 2020-ban házasodott össze, ám most külön utakon folytatják. Stohl András azt írta Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Stohl András nagy szerelmei Stohl Andrásnak nem ez az első nagy magánéleti fordulata: első felesége, Éva két lányt szült neki, majd 12 évig élt együtt Ancsikával, akitől szintén két gyermeke született. A színészt a múltban több híres nővel is hírbe hozták – köztük Molnár Tündével és Südi Iringóval –, de ezek a kapcsolatok végül nem bizonyultak tartósnak. A Bors oldalán egy teljes képgaléria ad betekintést Stohl András magánéletébe, láthatják szerelmeit és életének legkiemelkedőbb nőalakjait.

