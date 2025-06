Sokkoló strandbelépő árak – mutatjuk, hol mennyit fizet

A megye legnépszerűbb fürdőhelyei között nagy különbségek vannak árban és szolgáltatásban is – írja a Kemma. A tatabányai Gyémánt Fürdő hétvégi felnőtt belépője közel 6000 forint, míg a dorogi Palatinus-tónál már 1300 forintért is be lehet jutni. Komáromban két strand is működik: az egyik 2500 forintos egységáron, a másik 3300 forintos napijeggyel várja a látogatókat. Az esztergomi Aquasziget prémium élményt kínál, ennek megfelelően a családi strandbelépő ára elérheti a 15 ezer forintot is.

Hol mennyi a strandbelépő Komárom-Esztergom megyében?

A tatai Grófi-tó 900 forintos belépője üdítő kivétel, bár itt a medencés rész csak június 20-tól lesz elérhető. A részletes jegyárak jól mutatják, hogy egy családi strandnap akár 10-15 ezer forintba is kerülhet, ezért érdemes előre kalkulálni – különösen, ha nem csak egyszer szeretnénk idén pancsolni.

