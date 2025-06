Mentőhelikopter és tűzoltó is érkezett a súlyos motorbaleset helyszínére

Több komoly baleset is történt a Pünkösdhétfőn a nagy forgalom miatt, az egyik az 55-ös főúton, ahová mentőhelikopter és tűzoltó is érkezett a helyszínre. A súlyos motorbaleset miatt forgalomkorlátozást is elrendeltek az érintett szakaszon.

Egy személyautó és egy motor ütközött össze hétfő délután Pörbölynél, az 55-ös főút 111-es kilométerszelvényénél. A súlyos motorbaleset következtében az utóbbi jármű az árokba hajtott, majd kigyulladt – írja a teol.hu. Mentőhelikopter is érkezett a súlyos motorbaleset helyszínére, az 55-ös főútra

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség Súlyos motorbaleset az 55-ös főúton A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset 16 óra 55 perc történt, Pörböly közelében. Mentőhelikopter és tűzoltók is érkeztek a súlyos motorbaleset helyszínére, ahol a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók igyekeztek eloltani a lángokat, melyek a motorból csaptak fel. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozást is elrendeltek, melyről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is beszámolt a honlapján. A terelés azóta véget ért, azonban a forgalmat rendőrök irányítják. Több súlyos baleset is történt a mai napon, Pünkösdhétfőn az erősödő forgalom következtében.

