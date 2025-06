Nemzetközi médiumok szerint is világszenzáció a magyar kutató felfedezése

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, Szebenyi István, a Salaberg-kastély parkjában találta meg azt az elásott ládát, amelyben második világháborús magyar huszárok iratai rejtőztek. A dokumentumok a magyar 1. huszárhadosztály harcairól és hadifogságáról tanúskodnak, és felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselnek. A lelet június 3-án hivatalosan is átadásra kerül az Osztrák Állami Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet képviselőinek, hogy aztán magyar földre kerüljön – számolt be a FEOL, ahol a teljes interjút is elolvashatja a hadszíntérkutatóval.

Szebenyi István és a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület Fotó: FEOL/ Had - és Kultúrtörténeti Egyesület

Szebenyi István felfedezése nem csupán hazai, de nemzetközi visszhangot is kiváltott: többek között német, angol, amerikai és osztrák médiumok is beszámoltak róla, egyesek világszenzációnak nevezték.

A kutató elmondása szerint az iratokat valószínűleg három katona – Csirmaz József, Dégenfeld Ottó és Bánó-Kacskovics Zoltán – rejtette el 1945 májusának elején. Az utóbbi években Szebenyi István több hasonló felfedezést is tett, emellett katonatemetők felújítását, lövészárkok feltárását is koordinálja, és elhivatottan dolgozik a második világháborús emlékhelyek megőrzésén.

Szavai szerint az Enns folyónál és más osztrák helyszíneken még további magyar hadi emlékek rejtőzhetnek. Hitte: „A legendák azért vannak, hogy bizonyítsuk létezésüket.”