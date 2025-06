Szentkirályi Alexandra: A főváros minden költését visszamenőleg át kell világítani! – videó

Korrupciós botrányok robbannak ki a BKV körül, Rákosrendező megvásárlására is jutott pénz, Gyurcsány-emberekre is, házi propagandára is, tanácsadókra is, mindenre jutott pénz. Amíg el nem fogyott. Egyre élesebb a gyanú, hogy a főváros felelőtlen gazdálkodása mögött eddig nem ismert folyamatok is végbemehettek. Itt az ideje, hogy fény derüljön a főváros 2019 óta elköltött minden forintjára! A főváros minden költését visszamenőleg át kell világítani!