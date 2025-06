Szentkirályi Alexandra: Felelősségvállalás helyett a budapestieket büntetik Karácsonyék

Felelősségvállalás helyett a budapestieket büntetik Karácsonyék azzal, hogy a BKV leállásával bénítanák meg a fővárost – közölte a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője Facebook-oldalán arra reagálva, hogy a főpolgármester bejelentette, pénteken rövid időre leállítják a közlekedést, amelynek lehetőségét lapunk is jelezte korábban.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott,

pénteken 10 percre, azután 2 órára, majd akár egy hétig is leállítanák a BKV-t. Szerinte ezzel óriási kárt okoznak az egész nemzetgazdaságnak és milliók hétköznapjait teszik tönkre.

A frakcióvezető azt írta, céljuk világos: elterelni a figyelmet a Karácsony-Tisza koalíció okozta csődről és

felelősségvállalás helyett zsarolni és a budapestiek büntetésével menteni politikai pozícióikat.

„Ez elfogadhatatlan, a főpolgármester és szövetségesei megoldások helyett hergelnek és milliók megélhetését kockáztatnák" - írta, hozzátéve, hogy a budapestiek nem ezért választották meg őket "az is biztos". Mi továbbra is a főváros stabil, törvényes működésért dolgozunk, mert erre tettünk esküt és ez a budapestiek érdeke is - jelentette ki a kormánypárti politikus. (MTI)