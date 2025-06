"A főpridemester körbeturnézta fél Európa Pride-parádéját és most sajátot is szervez a budapestiek pénzén. Miközben az általa és a Tisza párt által vezetett főváros csődbe ment, mert elszórtak 50 milliárdot Rákosrendezőre. Stop Pride! Budapesten is a gyermekek jogai az elsők! A főváros vezetésének pedig a csőd orvoslásán kellene dolgoznia!" - írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videóhoz.