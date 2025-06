„Pride-ra van pénz és akarat, a dugókra meg a csődre nincsen”

Mindenki láthatta, hogy a Pride, bár még véget sem ért, nyilvánvalóan egy több százmillió forintos rendezvény, amire bizony a fővárosiak pénzét is elköltötték – mondta el Szentkirályi Alexandra legújabb közösségi videó bejegyzésében.

Arra, hogy felújítsák az utakat, hogy kezeljék a hajléktalan kérdést, hogy mondjuk új járműveket vegyenek, arra nincsen pénz, arra nem jut.

A város pedig az elmondásuk szerint most is csődben van, de Pride-ra azért jut pénz. Karácsony Gergelynek és az összes ellenzéki pártnak tehát fontosabb a Pride, mint maga a város, vagy mint maga a budapestiek. A rendezvény miatt egyébként a város egy újabb részét is lezárták, bár közlekedni már az elmúlt napokban sem lehetett rendesen.

Pride-ra tehát van pénz és akarat, a budapestiek valódi problémáinak megoldására, mint a dugók vagy a csőd, pedig nincsen

– zárja bejegyzését a Fidesz budapesti frakcióvezetője.