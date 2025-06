Szentkirályi Alexandra felhívása: Mutassuk meg egy képpel, mi mire vagyunk büszkék!

Szentkirályi Alexandra elmondta: Mi más értékeket képviselünk. Mi nem a genderpropagandára, nem a provokációra vagyunk büszkék. Hanem a családunkra, a gyermekeinkre, a hazánkra, a munkánkra, a közösségünkre, az identitásunkra. És most eljött az idő, hogy ezt meg is mutassuk! Posztoljunk minél többen egy fotót arról, amire büszkék vagyunk! Lehet az egy kép a családoddal, egy meccsről, a kertről, amit végre rendbe raktál, egy szép fogásról a tó partján, a gyerekek bizonyítványáról, az első autódról vagy egy jól eltalált vasárnapi ebédről! Ez a mi válaszunk a Pride-ra. Méltósággal, szeretettel – de határozottan. Küldd el, oszd meg ismerőseiddel barátaiddal is!