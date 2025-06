Szentkirályi Alexandra: Karácsony cinizmusa – Ha nem tetszik, vidd máshova a gyereket?!

Ha nem tetszik, vidd máshova a gyereket! Karácsony Gergely szerint ha egy szülő nem szeretné, hogy a gyermeke az utcán meztelen felnőttekkel találkozzon, akkor inkább kerülje el az adott városrészt. Ez pontosan a Gyurcsány-féle „el lehet innen menni” logika – csak most a budapesti kisgyermekes családoknak címezve – mondta Szentkirályi Alexandra. Kiemelte: a főpolgármester ezzel lényegében no-go zónákat jelöl ki a városban a szülők és gyerekek számára. A törvények pedig világosak: felnőttek szexualitása nem való az utcára a gyermekek elé. A gyermekek védelme nem lehet alku tárgya!

Te neked az a felfogásod, hogy a gyerekedet nem akarod szembesíteni azzal, hogy különböző szexuális orientációjú emberek élnek ebben a városban, akkor „vidd el őt egy másik helyre ebben a városban” – mondta.

Hozzátette: a politikából most már magát kiírató Gyurcsány Ferenc „el lehet innen menni” című mondatai jutnak eszembe. Ugye ő ezt javasolta a magyar fiataloknak, hogyha nekik valami nem tetszik Magyarországon, hát ez nagyjából ugyanez az érvelés, hogy hát akkor majd én ne legyek a városban, ne éljek a városban, ne használjam úgy a várost, hogy normálisan használnám, hogyha nekem kisgyerekem van, mert akkor lesznek no-go zónák ezek szerint, ahova gyerekes szülőként nem mehetek, és innentől kezdve, hogy nekem kell számon tartanom, hogy pontosan honnan, milyen irányból mely felvonulók érkezhetnek vagy távozhatnak a rendezvényről, mert ugye ez nem csak arról szól, hogy az a bizonyos hely, ahol rendezvény zajlik, ott tudom esetleg kitenni véletlenül a gyerekemet valaminek, aminek én nem szeretném alapvetően. Tehát azt gondolom, hogy ez egy rendkívül cinikus, és nem is tudom, hogy Karácsony Gergely, aki maga is édesapa, hogyan fogalmazhat meg egy ilyen véleményt. Én ezt a, hogy mondjam, anyaként is visszautasítom, hogy nekem kelljen kerülgetnem a városban azokat a pontokat, ahol esetleg valami olyannal találkozhatom, amivel én Bécsben találkoztam.