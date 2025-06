Szentkirályi: Magyar Péter mostanra Karácsony Gergely szintjére süllyedt

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője feltette a kérdés, hogy vajon Magyar Péter tudja-e azt Brüsszelből, hogy a saját képviselői

gond nélkül megszavazták Karácsony törvénytelen költségvetését?

igent mondtak egy 50 milliárdos lyukra, ami mára bedöntötte Budapestet?

valamint támogatták, hogy elverjenek 50 milliárdot a rákosrendezői szeméttelepre, ami azóta is ott rohad, hasznosítás nélkül?

Magyar Péter ugyanis a következő kijelentést tette arra vonatkoóan, hogy van-e fellősségük abban, hogy Budapest csődközeli állapotba került.

Szóval én nem tudom, ezt a Tiszára hogyan lehetne rányomni.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy a jobboldali városvezetés Budapestet 2019-ben 214 milliárd forintos tartalékkal adták át, majd azóta megduplázódott az iparűzési adóbevétel is, ennek dacára mégis csődben a város mely szerinte Karácsony, Vitézy és a TISZA felelőssége így Magyar Péternek szerinte nem Brüsszelből kellene "osztania azt észt", hanem vállalnia kell a felelősséget.

Mivel Magyar Péteré a legnagyobb koalíciós párt a fővárosi városvezetésben, ezért nem okoskodni kellene, hanem felelősséget vállaln a városvezetésért.

- fogalmazott.

Hozzátette: ők azok, akik megszavazták ezt a költségvetést, amiben van egy Rákosrendező méretű 50 milliárdos lyuk, ezért az ő felelősségük az is, hogy hogyan fog a főváros működni, és hogyan nem szenvedik el a budapestiek annak a kárát, hogy Karácsony Gergely és a Tisza frakció vezeti most már szűk egy éve ezt a várost. Kutya kötelessége a Tisza frakciónak és a főpolgármesternek is mindent megtenni azért, hogy ne a budapestiek szenvedjék el ezeket a károkat, amiket az ő felelőtlen városvezetésük okozott.

– mondta Szentkirályi Alexandra a videójában.