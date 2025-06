Halálos veszélyt rejtenek a szökőkutak

A nyári hőség sokakat csábít a városi szökőkutak vízébe, pedig az ilyen „felfrissülés” komoly egészségügyi és jogi kockázatot is hordoz. A Heves vármegyei városokban is gyakori jelenség, hogy emberek bemerészkednek a köztéri csobogókba, azonban a szakemberek és az önkormányzatok is egyértelműen óva intenek ettől a szokástól – írja a Heol.

Szökőkút Debrecenben - Illusztráció - Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A szökőkutak vize ugyanis nem ivóvíz és nem is folyamatosan tisztított, így madarak ürülékétől kezdve, különféle kórokozókig minden bekerülhet a vízbe.

A gyerekekre különösen veszélyesek a szennyezett vízben tenyésző baktériumok, például a legionella, amely belélegezve akár súlyos tüdőgyulladást is okozhat

– hívta fel a figyelmet dr. Mangó Gabriella háziorvos.

A veszélyek mellett jogi következményei is lehetnek az ilyen viselkedésnek. Eger városában például a városrendészet évente néhány alkalommal figyelmeztet hajléktalanokat vagy más személyeket, akik fürdésre használnák a szökőkutat.

Bírságra eddig ugyan nem került sor, de ha szükséges, közigazgatási eljárás is indítható.

A szakemberek egyöntetűen azt tanácsolják: bármilyen csábító is, ne mártózzunk meg a szökőkutakban – a saját egészségünk és biztonságunk érdekében.

Arról, hogy pontosan milyen kockázatai vannak a legionella betegségnek, és más egy fontos tudnivalókról is a Heol oldalán olvashat.

Eltűnt a Westendben a szökőkút

Ahogy az Origo is beszámolt róla, eltűnt a Westend Bevásárlóközpontból a szökőkút. Ez az emblematikus része volt a plázának, amely a metrókijárattal egy szinten van. Sokan beszéltek meg ide találkozót. Nem véletlen, hiszen ezt gyakorlatilag minden budapesti ismerte. Sokan pénzt is dobtak bele, és kívántak valamit.

A helyére egy új, innovatív szórakoztatóipari attrakció kerül: a PIXIM nevű multimédia látványbox.