Újra óriási területen irtják a szúnyogokat Magyarországon

A hőség a szúnyogokra is hatással van, lárváik ilyen melegben rendkívül gyorsan, akár egy hét alatt is kifejlődhetnek. A hazai szúnyogfajok aktivitása későbbre tolódik, mivel a nagy meleget a kifejlett szúnyogok igyekeznek árnyékos helyeken átvészelni. Az inváziós fajok jobban bírják a meleg időjárást, ezek egyedeivel akár napközben is találkozhatunk.

A héten tíz vármegye százharminc településén, összesen több mint 35 ezer hektáron lesz szúnyoggyérítés. A következő napokban a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó körül lévő településeken védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen, a szakemberek a települések lakott részein, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel dolgoznak majd. A tóparti turisztikai régiókon kívül Sopron környékén, valamint a Sajó mentén lesznek még kezelések, valamint néhány településen pótolják a korábbi szeles idő miatt elmaradt kezeléseket. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett gyérítési dátumokkal. A szúnyoggyérítés több tónál lesz - Illusztráció - Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX Számos csípőszúnyogfaj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, így még a jelenlegi száraz időszakban is képesek tömegesen megjelenni. Locsolás miatt vízzel megtelt virágalátétekben, madáritatókban, vödrökben, hordókban néhány nap alatt kifejlődhetnek. Magántelkeken egyénileg számolhatjuk fel ezeket az élőhelyeket, így akadályozva meg a kifejlett szúnyogok tömeges megjelenését. További információk érhetők el a szúnyoggyérítésről a katasztrófavédelem weboldalán.

