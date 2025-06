Takács Péter: Kulja András nem a magyar egészségügy javításán dolgozik

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar egészségügy helyzetéről vitázott Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, valamint Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hétfő este.

Takács Péter egészségügyi államtitkár (b) és Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusának élő vitája az ATV Egyenes Beszéd című műsorában 2025. június 23-án (forrás: ATV/YouTube)

Takács Péter is megszólalt a vitával kapcsolatban

Korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Menczer Tamás kommunikációs igazgató is megszólalt a vitával kapcsolatban. Most azonban a vita egyik résztvevője, és nyertese, Takács Péter egészségügyi államtitkár is megszólalt.

Mi mindig hajlandóak vagyunk a szakmai párbeszédre, legyen szó bárkiről, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ellenséges vonalak mögé (ATV) is bemerészkedtünk a kormányzati szempontból legnehezebb témával (egészégügy)

– írta Takács Péter államtitkár.

Szomorú, hogy Dr. Kulja Andrástól a konstruktív tényfeltárás és szakmai helyzetértekelés helyett megint csak a korábban megszokott hazugságdömpinget és személyeskedést hallottuk

– folytatta bejegyzését.

Takács Péter arról is írt, hogy számos szakmai konferencián vett részt, amiken Kulja Andrásnak színét se látta.

Az elmúlt három évben én számos konferencián, szakmai fórumon vettem részt, ahol Kulja Andrással még egy rendezvényen sem találkoztam - valószínűleg azért, mert ott lehet kérdezni, nem úgy, mint a tiszás eseményeken.

Az államtitkár szerint Kulja András „dezinformációs kampányt folytat, nem érdeke a magyar egészségügyi rendszer problémáinak a megoldása, csupán a nemzeti kormány lejáratása, ebben semmilyen eszköztől sem riad vissza”:

„Halálos beteg gyermekek családjának tragédiáját felhasználva követeli, hogy kísérleti stádiumban lévő gyógyszert biztosítson a kormány a gyerekeknek, miközben pontosan tudja: az elmúlt hónapokban 2 gyermek is elhunyt a kezelés során.”

„Tudatosan csúsztató statisztikákat állíttat elő a hálózatukhoz tartozó álcivil szervezetekkel, majd ezekre hivatkozik: legyen szó várólistákról, végtagamputációról vagy a kórházi szobák klimatizáltságáról.”

„Aki neki nem tetsző véleményt fogalmaz meg, abba főnökéhez hasonlóan gátlástalanul beleáll. Emlékezzünk rá, hogy 1 évvel ezelőtt azért kampányolt, hogy az emberek ne a Heim Pál Gyermekkórháznak ajánlják fel az adójuk 1%-át!”