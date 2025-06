Tapétavágóval akart végezni magával egy férfi, rendőrök küzdöttek az életéért

Szombat délelőtt került súlyos állapotba egy Békés vármegyei férfi, aki a rendőrség beszámolója szerint bár eszméleténél volt végig, rengeteg vért veszített a sérülései következtében, melyeket egy tapétavágóval magának okozott. Szerencséjére a rendőrség gyorsan reagált, és azonnali segítséget nyújtott a férfi számára a mentők kiérkezéséig.

Tapétavágóval próbált végezni magával egy férfi, a rendőrség szakszerű ellátása mentette meg az életét

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tapétavágó segítségével ártott magának

A Békés vármegyei rendőrség a hivatalos Facebook-oldalán számolt be az esetről, amikor egy férfi segítségére siettek, aki tapétavágóval akart véget vetni az életének. A kiérkező rendőrök próbálták elállítani a vérzést törölközők segítségével, és a családot is megnyugtatni, sikerrel. Az esethez végül mentőhelikoptert is riasztottak. A férfi állapota a gyors és szakszerű segítségnek, kezelésnek köszönhetően stabilizálódni látszik, van remény arra, hogy felépül - írja a beol.hu, ahol a rendőrség kifejezetten az ilyen helyzetek szakszerű ellátására szolgáló PoliceMedic képzésről is elárultak részleteket.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!