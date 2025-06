Ágyúdörgés rázta meg Tatát: elkezdődött az idei Tatai Patara

A híres Hunyadi-regények szerzője szimbolikusan hadba hívta katonáit, amivel kezdetét vette a XVII. Tatai Patara, történelmi fesztivál. Szombat reggel a tatai vár környékén a korabeli fegyverek zaja, a lovak patáinak ritmusa és a csatajelenetek kiáltásai töltötték meg a levegőt. A rendezvény ideje alatt látványos összecsapások, korhű öltözetű harcosok és izgalmas programok várják a látogatókat. A puskák dörrenése, az ágyúk hangja és a történelem iránti szenvedély ismét hatalmába kerítette a várost. A Tatai Patara idén is méltó módon idézi meg a múlt dicsőségét – a hétvége során a látogatók a történelem sodró forgatagába csöppenhetnek – számolt be róla a kemma.hu. Korábban az Origon is írtunk már a Tatai Pataráról.

Bán Mór, a Hunyadi-regények írója nyitotta meg a XVII. Tatai Patara elő csatáját

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A fesztivál hivatalos megnyitójára a vár udvarán került sor, ahol elsőként Michl József, Tata polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

Isten hozott mindenkit ezen a szép napon, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük önöket! Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan elfogadták a ZOFI Rendezvényiroda meghívását és a város meghívását a Tatai Patarára

– mondta a városvezető. A polgármester külön köszönetet mondott Zombori Mihálynak és családjának, hogy idén is létrejöhetett a fesztivál, valamint kiemelte a Magyar Honvédség, a támogatók, a vásárosok, a borudvar szervezői és a közreműködők munkáját is.

Érezzék nagyon-nagyon jól magukat itt ma velünk, meg holnap is! Isten áldja önöket, nagyon szép napot kívánok!

– zárta beszédét Michl József. Ezután Bán Mór, a népszerű Hunyadi-regények írója vette át a szót, aki a hagyományok fontosságáról, az őseink iránti tiszteletről beszélt. A teljes cikk ide kattintva olvasható.

A tavalyi Tatai Patara videón