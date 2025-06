Teljes összeomlás a budapesti közlekedésben – most jön csak az igazi káosz

Budapesten már hetek óta jelentős közlekedési káosz tapasztalható, amelyet egyszerre okoznak a városszerte zajló nagy volumenű felújítások, a lezárások és a tüntetések. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) most forgalomkönnyítő intézkedéseket jelentett be, hogy kezelni tudja a több helyen is megbénuló fővárosi forgalmat, ezek viszont inkább tűnnek látszatintézkedésnek, mint valós megoldásnak.

A fővárosban jelenleg is több jelentős felújítás zajlik, így például a 4-es/6-os villamos Szent István körúti pályafelújítása, a Rákóczi híd felújítása, valamint a Flórián téri és Mozaik utcai felüljáró karbantartása. Karácsony Gergely valami miatt úgy érezte, hogy a legjobb megoldás, ha mindent egyszerre túrnak fel, ezzel teljesen megbénítva a várost.

A BKK közleményében zavaros magyarázkodásba kezdett, azt fejtegették, hogy elszámolták magukat, még mindig sok autó van az utakon, hiába van nyár.

Az adataik szerint a torlódások mértéke június közepére átlagosan tíz százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Most az alábbi látszatintézkedéseket teszik, amelyek sok esetben csak még tovább fokozzák az egyébként is elviselhetetlen közlekedési káoszt:

Felfüggesztik a Rákóczi hídon folyó munkálatokat; június 30-tól (hétfő) a Pestről Budára tartó irányban ideiglenesen megszűnik a forgalomkorlátozás. A munkálatokat július 5-én folytatják

Új buszsáv a Margit hídon: a Budai hídfő felhajtóján a forgalmi sávok egyike ideiglenesen a buszok számára lesz fenntartva

Sárga felfestés a Mechwart ligetnél: a buszok ki- és besorolását sárga felfestés segíti

Buszsáv kijelölése a Gellért rakparton: a villamospályán buszsávot alakítanak ki a Szabadság híd és a Rudas fürdő közötti szakaszon

Módosul az elsőajtós felszállási rend: már június 30-tól bevezetik a 105/210-es és 178-as autóbuszokon az elsőajtós felszállási rendszert (a belvárosban csak 20 óra után lesz elsőajtós felszállás)

Feloldják az elsőajtós rendszert több járaton: péntektől ideiglenesen feloldják a nagykörúti villamosvágány-felújítás idején a Margit hídi – Szent István körúti szakaszon közlekedő 9-es, 26-os, 91-es, 191-es és 291-es járatokon az elsőajtós felszállási rendet.

A BKK azt kéri a közlekedőktől, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést, illetve tervezzék meg előre az útvonalukat a dugók elkerülése érdekében.