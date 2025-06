Megtörten nyilatkozott a TikTok-kihívás miatt magát felgyújtó nő férje

Június elsején halt meg az a 36 éves nő, akit súlyos égési sérülésekkel, kritikus állapotban szállítottak kórházba. A kétgyermekes anya egy TikTok-kihívás elvesztése után élő adásban felgyújtotta magát. Állítólag egy közösségi médiás párbajban vett részt, így az ellenfele megválaszthatta, mit kell, hogy teljesítsen. Volt, aki azt kérte, a haját gyújtsa fel, de ő nem tette, a pólóját választotta. A kritérium az volt, hogy 20 másodpercig hagynia kell égni, azonban ez idő alatt olyan súlyos sérülései lettek, hogy már hiába küzdöttek az orvosok az életéért, nem tudták megmenteni.

Megszólalt a TikTok-kihívás áldozatának férje a borzalmas tragédiáról

Fotó: Tények

TikTok-kihívás: nem az első tragédia, amit a közösségi média nyomása okoz

A borzalmas eset három hete történt, a kétgyermekes anyuka ennyi ideig küzdött az életéért a kórházban, ahol végül június 1-jén meghalt. A 36 éves nő súlyos égési sérülései és egy fertőzés következtében halt meg, már nem tudták megmenteni az orvosok.

Az elképesztő esetről készült videó egy ideig terjedt a TikTokon, melyen az látható, ahogy a nő sikoltozva próbálja eloltani a lángoló pólóját, de nem jár sikerrel, eközben az őt rábeszélő férfi nevetgélve figyeli az eseményeket. A brutális eseménysort a nő két gyereke is végignézte. Végül a 28 éves bekecsi férfit őrizetbe vették, és kihallgatták, öngyilkosságban való közreműködés gyanújával. A férfi tagadja a felelősségét, és azt állítja:

Nem vagyok gyilkos, ez csak egy játék volt.

Bármilyen hajmeresztő is a történet, nem egyedi eset, már számos hasonló szörnyűség történt korábban is a közösségi médiában terjedő nyomásra, mondta Kitanics Tamás kriminálpszichológus a Tényeknek nyilatkozva. A szakértő azt is hozzáfűzte, hogy az ilyen kihívások résztvevői gyakran abban a tévhitben vágnak bele, hogy ők majd sértetlenül megússzák a veszélyes helyzetet, és győztesként kerülnek ki belőle.

Kattant a bilincs a TikTok-os kihívásban meghalt nő felbujtójának csuklóján.

Fotó: Részlet a rendőrség videójából

Megtörten nyilatkozott a férj

A kétgyermekes anyuka férje, Sándor a Borsnak is elmondta korábban, hogy próbálta feleségét többször is lebeszélni ezekről az értelmetlen kihívásokról, de sosem járt sikerrel. Úgy véli, feleségének egyfajta függősége volt a szereplés, sokszor indított élő adásokat a csatornáján.

Kiabált nekem, hogy 'Sanyi, gyere gyorsan!'. Amikor kimentem láttam, hogy ég a pólója. Én azonnal engedtem vizet egy edénybe és locsoltam rá, közben anyukám szedte le róla a pólót, hogy nehogy visszagyulladjon

– emlékezett vissza a TV2 hírműsorában, a Tényekben a nő férje.