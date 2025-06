Tisza Párt-adatbotrány: bűncselekmény és kártérítés is felmerülhet

Újabb fordulat a Tisza Párt adatkezelési botrányában: a szakértők szerint a Tisza Párt adatbotrány komoly jogi következményekkel is járhat. Az ügyben a büntetőjogi felelősség és a kártérítési perek lehetősége is felmerül, hiszen a kiszivárgott adatbázisban különleges személyes adatokat is nyilvántartottak.

Vágólapra másolva!

A Tisza Párt adatbotránya megrázta a közéletet, miután kiderült: a Magyar Péter vezette mozgalom belső adatbázisában nemcsak a hozzájuk csatlakozó aktivisták személyes adatait rögzítették, hanem minősítették is őket. A lista kiszivárgása után több olyan szakértő is megszólalt, aki szerint súlyos jogsértés történt. Tisza Párt adatbotrány: több száz aktivista adata került ki a nyilvánosság elé Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség A nyilvánosságra került lista alapján a Tisza Pártban számozták és kategorizálták a jelentkezőket lojalitás és aktivitás szerint, ami nemcsak adatvédelmi, hanem akár büntetőjogi kérdéseket is felvet. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a politikai hovatartozás gyűjtése különösen érzékeny adatnak számít, amelyhez csak szigorú feltételekkel lehet hozzányúlni – írja a Mandiner. Tisza Párt adatbotrány: jogi következmények jöhetnek A jogi szakértő hangsúlyozta: Magyarországon négy fontos jogforrás védi a személyes adatokat, ezek közül az Infotörvény és a GDPR kiemelten foglalkozik a különleges adatok kezelésével. A politikai hovatartozás ilyen adatnak minősül, így a Tisza Párt-adatbotrány kapcsán akár két év szabadságvesztés is kiszabható adatkezelési visszaélésért. Ifj. Lomnici hozzátette, hogy a támogatók titkos minősítése és kategorizálása tudatos magatartást feltételez, ami önmagában is jogellenes lehet. A szakértő szerint az ügyben nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi felelősség is felmerülhet, hiszen az érintettek kártérítési igényt is benyújthatnak. Kártérítés, adatvédelmi vizsgálat és elvesztett hitelesség A Tisza Párt adatbotrány következtében várhatóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít, hiszen a GDPR alapján az ilyen esetekben nemcsak szankció, de jelentős összegű bírság is kiszabható. A politikai elemzők szerint ráadásul az adatbotrány hosszú távon még jelentős mértékben alá is áshatja a párt hitelességét és ronthat a választási kampányának a hatékonyságán, mivel kiderült: a mozgalom digitális kampánya nem önszerveződő, hanem központilag irányított, amely során álprofilokat is alkalmaztak, és Facebook-, valamint Discord-képzéseken készítették fel a tagokat.

A belső adatkezelési botrány következményeként várhatóan hamarosan elinduló jogi eljárások és kártérítési perek pedig idővel még további komoly presztízsveszteséget okozhatnak a pártnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!