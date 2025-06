Botrány, titkos lista, belső feszültség – széthullóban a Tisza Párt?

A Tisza Párt belső válsággal nézhet szembe – erről beszélt a Magyar Nemzet megkeresésére Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. A párt egy titkos listát vezetett a támogatóikról, amelyen becsmérlő megjegyzések is szerepeltek. Az „alkesz”, „piás” és „agyhalott” kifejezések nemcsak zavarba ejtőek, de a párt belső működésére és Magyar Péter személyiségére is komoly árnyékot vetnek. A Tisza Párt kritikusai szerint ez a fajta stílus hosszú távon is rombolja a párt hitelességét.

Egyre több botrány övezi a Tisza Pártot – elemzők szerint Magyar Péter stílusa és a titkos listázás belső összeomlást vetít előre.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Belső feszültségek gyengítik a Tisza Pártot

Az elemző arra is figyelmeztetett, hogy Magyar Péter politikája hajlamos igazodni külső – akár nemzetközi – szereplők elvárásaihoz, különösen, ha ez politikai előnnyel kecsegtet. A Tisza Párt jelenlegi működését a szakértő szerint már olyan szintű belső megfigyelés és zavar jellemzi, amely egyes külföldi titkosszolgálatok érdeklődését is felkeltheti. A botrányok pedig sorra ássák alá a bizalmat.