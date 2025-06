Szárad és szivárog a kérészéletű Tisza Párt

Kell a politikában az önbizalom, anélkül nehéz sikereket elérni, de kell némi agy is, meg olyan avítt dolgok, mint becsület és tisztesség. Magyar Péter gittegylete viszont inkább összeszűri a levet az ukránokkal, hazudik a közvélemény-kutatásokról és primitív módon listázza azokat a szektatagokat, akik önként csinálnak hülyét magukból a zsebmessiás érdekében.

Egy baloldali portál robbantotta ki az adatbotrányt, amiből kiderült, hogy alkesznek, szellemi fogyatékosnak és mindenféle gyengeelméjűeknek nevezik a saját önkénteseiket, akik szerződést írtak alá a Tisza Párttal. Hálás társaság ez a Magyar Péter és persze ujjtörős barátja Radnai elvtárs. A botrány pedig el sem ült, mert minden nap jön egy újabb hullám a kiszivárgott adatokból, újabb jellemzések a „büdösszájúakról”.

Akárki, akármit mond, a Kárpát-medence saját maga által felkent császára számára ez nagyon durva fiaskó.

Lehet, hogy a legkeményebb szektások kitartanak, de a Hitlerjugend is a végsőkig harcolt, ezen nem kell csodálkozni. Azonban azok, akikről kiszivárgott az éterbe a jellemzés, persze névvel, címmel, telefonszámmal, piás felhangokkal, nos, ők kevésbé örülnek. Ráadásul már mindenki tudja, hogy nem orosz hekkerek és nem Orbán Viktor személyesen törte fel a Discord rendszerét, hanem egyértelmű, hogy saját berkekben történt meg a „hibácska”. Ha valaki szerződést kötött a Tisza Párttal, azt nem intézhette más, mint Magyar Péter és a pártvezetés, és ők is baltázták el az adatkezelést.

Lehet persze ennyire hülyének lenni, de az különösen alávaló, hogy a saját segítőiket ilyen jelzőkkel illették.

Az azonban tényleg újdonság mindenki számára, hogy ezt még mindig lehet tagadni, hiszen tudjuk azt is, hogy az ég zöld, a fű meg kék, ha Magyar Péter azt mondja. Az agresszív tagadás és támadás olyan szintre jutott, hogy az alternatív valóság immár végleg győzött a józan ész felett, és ha már császároknál tartunk, a magyar Caligula elkezdte a végső tombolást, még az is lehet, hogy a saját lovát kinevezi árnyékminiszternek, ahogy elődje tette Rómában. Az a nagy baj, hogy még egy ló is alkalmasabb lenne bármilyen posztra, mint a castingok során előkerült semmikellő héják és sértett nímandok, akik számára a Tisza Párt egy lehetőség a bosszúra azért, mert ők nem jók semmire.