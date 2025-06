Emlékgyűlés volt a fővárosban az 1988-as Erdély-tüntetés évfordulóján

A Ceauşescu-féle homogenizációs politika részeképpen az ún. szisztematizációs és területrendezési tervnek kitüntetett célpontját képezték a nemzeti-etnikai kisebbségek. Az erdélyi németektől – a szászoktól és a sváboktól – egy 1978-ban, az NSZK-val megkötött titkos egyezmény révén kívánt szabadulni a román nemzetállam, német márkák millióiért bocsátva áruba őket. A Hargita, Kovászna és Maros megyei településrendezési tervek kiszivárgott adatai nagyfokú riadalmat keltettek magyarságunk körében. Veszélyeztetett kisebbségi közösségeink növekvő menekültáradata követte a településeink lerombolására vonatkozó híreket és intézkedéseket. A rendelkezésre álló adatok szerint csupán 1987–88-ban mintegy 150 ezer romániai német telepedett át az NSZK-ba. Míg 1987-ben mintegy ezeren hagyták el Romániát a zöldhatáron vagy kishatárátlépővel, a menekülők száma 1988-ban már 10 ezerre, 1989-ben pedig mintegy 25 ezerre rúgott.

A menekültek növekvő száma és sanyarú sorsa az a kovász, amely testvéri szolidaritást ébresztett a határon túli testvéreitől elidegenített Anyaország népében. Szűrös Mátyás 1988.

január 25-i lelkiismeretébresztő rádióinterjúja is megtette a maga hatását. A menekültkérdés fokozódása erőteljes nyomást gyakorolt a magyar társadalomra, és egyre érzékenyebbé tette erdélyi magyarságunk ügye iránt. A Magyar Közvélemény-kutató Intézet felmérése szerint míg 1988 áprilisában a lakosság 62%-a támogatta a menekültek befogadását, decemberre ez az arány már 80%-ra emelkedett. A román határon lelőtt menekülők, valamint a magyar hatóságok általi gyakori visszatoloncolások mélységes felháborodást és tiltakozást váltottak ki. Fokozatosan a menekültek védelmére keltek az egyházak és egyes társadalmi szervezetek. Megalakult a Református Menekültmisszió Németh Géza ellenzéki lelkipásztor kezdeményezésére. A Kozma Imre atya vezette Máltai Lovagrend a keletnémet menekültekkel együtt az erdélyieket is pártfogásába vette. A Magyar Vöröskereszt és a Menedék Bizottság is oldalukra állott. Mindezeknek, valamint az elsöprő erejű Erdély-tüntetésnek meghatározó szerepe volt abban, hogy végezetre a magyar kormány is változtatott a „baráti szocialista Románia” iránti politikáján, és 1989 februárjában tárcaközi bizottságot hozott létre a menekültügy intézésére, majd 1989 márciusában – a Ceauşescu-rezsim nagy megdöbbenésére – hivatalosan csatlakozott a genfi menekültügyi egyezményhez. A kondukátor „be nem avatkozási” doktrínája ezáltal is látványosan megbukott, a magyar össznemzeti szolidaritás pedig páratlan nemzetközi társadalmi és politikai szolidaritássá szélesedett, melynek részeképpen nemcsak a világ mértékadó országai, hanem – példának okáért – az Európai Parlament is ítéletet mondott Ceauşescu falurombolási terve felett.