Top 5 legfurcsább körözés: ezeket a tárgyakat évek óta keresi a rendőrség

A magyar rendőrség hivatalos oldalán számos megdöbbentő, szinte bizarrnak tűnő eltűnt tárgy is megtalálható a körözési listán, melyet már évek óta keresnek, méghozzá eredménytelenül. A baon.hu most összeállította a top 5 legfurcsább körözés listáját a magyar rendőrség adatbázisa alapján.

Top 5 legfurcsább körözés a magyar rendőrség adatbázisában

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Top 5 legfurcsább körözés a rendőrség listáján

1. Külföldi gyógyszerkészítmény

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya évek óta eredménytelenül köröz egy külföldi gyógyszert, amit 2019 májusa óta nem találnak. A készítmény pontos típusát nem hozták nyilvánosságra, azonban valószínűleg egy illegálisan forgalmazott, vagy engedély nélkül behozott gyógyszertípusról lehet szó. Azért is fontos az ilyen szerek felderítése, mert szabálytalanul kerülnek piacra, ráadásul veszélyesek is lehetnek a fogyasztókra.

A rendőrség 2019 óta köröz egy külföldi gyógyszert

Fotó: police.hu

2. Műkincsnek minősülő kerámiaedény

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság körözési adatbázisban található egy avar kori kerámiaedény, melynek eltűnését 2023-ban jelentettek be. A műkincsnek minősülő tárgy valószínűleg régészeti értéket képvisel, és valószínűleg ásatás, vagy gyűjteményből való eltűnés miatt keresik.

3. Mandzsettagomb

Budapesten nyomoznak az egyik az egyik legfurcsább tárgy után, ami egy mandzsettagomb. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervei 2019 óta körözik a tárgyat, melynek hátterében valószínűleg egy bűncselekmény állhat, melyhez a mandzsettagomb kötődik, akár bizonyíték is lehet a kérdéses ügyben. ehet antik, luxusmárkás vagy épp bűnjeleként fontos a nyomozás szempontjából.

4. Hajótest

Egy katamarán hajótest is szerepel a rendőrség körözési listáján, már 2021 óta keresik eredménytelenül. Az ügy háttere nem nyilvános, de valószínűleg a hajótestet ellopták a tulajdonosától. Egy ilyen hajó értéke akár több tízmillió forint is lehet, valószínűleg ezért keresik továbbra is.

Fotó: police.hu

5. Vasúti saru

A Záhonyi Rendőrkapitányság 2023 óta keres egy vasúti sarut, mely egy olyan fémből készült eszköz, amely a síneket vagy járműveket rögzíti, ezért az eltűnése akár közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthet. Az ilyen tárgyak eltűnése esetén valószínűleg színesfém-lopás, vagy ipari szabotázs gyanúja merülhet fel.

A körözött tárgyakról készült képeket a linkre kattintva tekintheti meg a baon.hu oldalán.