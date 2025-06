Törmelék, hűtőfolyadék borítja az úttestet – többen is megsérültek a hatalmas ütközésben

Újabb súlyos baleset történt, melyben két személykocsi ütközött össze Sárvár Hegyközség részén, a Sótonyi és a Celli út kereszteződésénél, melynek következtében törmelék és hűtőfolyadék is borítja az érintett útszakaszt – adta hírül a vaol.hu.

Súlyos baleset: törmelék, hűtőfolyadék is borítja az úttestet

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A sárvári balesetben két személyautó ütközött össze, többen is megsérültek. Az egyik kocsiban csak egy személy, a sofőr utazott, míg a másikban négyen is ültek, az ő mentésükre azonnal mentő érkezett. A helyszínre érkeztek a sárvári hivatásos tűzoltók is, akik elvégezték a járművek áramtalanítását. A nagy ütközetben a burkolatra hűtőfolyadék és törmelék került, így forgalomkorlátozásra kell továbbra is számítani.

Tegnap sem volt zökkenőmentes a közlekedés, több súlyos baleset is történt, például a a 8136-os úton, ahol az érintett szakaszt teljesen lezárták. Egy utast a tűzoltók feszítővágóval emeltek ki a roncsból.