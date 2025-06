Tóth Gabi mentette meg Balogh Krisztofert – az utcáról hozta vissza az életbe

Tóth Gabi szentendrei otthonában adott menedéket egykori tanítványának, Balogh Krisztofernek, aki súlyos időszakon ment keresztül. A fiatal énekes mára visszatalált a családjához, és talán nemsokára újra a zenére koncentrálhat – számolt be a borsonline.hu.

Tóth Gabi

Fotó: TV2

Tóth Gabi segített talpra állni Balogh Krisztofernek

Tóth Gabi a lehető legjobb pillanatban nyúlt egykori tanítványa, Balogh Krisztofer után. A fiatal énekes haragban volt családjával és az utcán kóborult, egy ideig teljesen magára maradt. Ekkor jött a segítség: Gabi felajánlotta, hogy költözzön hozzájuk, és Krisztofer nagy nehezen igent mondott.

Több hetet töltött Gabi és párja, Máté szentendrei otthonában, ahol nemcsak menedéket, hanem lelki támogatást is kapott. Az ott eltöltött időszak segített neki újra összeszedni magát, és talán lendületet is adott zenei pályájának. Jelenleg új dalokon dolgozik, és Gabi a jövőben is segíti munkáját.

Miattuk minden átértékelődött bennem

– mondta a fiatal énekes, aki ma már ismét kapcsolatban van a családjával, és alkalmi munkákból tartja fenn magát, de már készül az új projektekkel. A nehéz időszak lezárult, és most már optimistán tekint a jövő felé.

További információkat a BORS oldalán olvashat.