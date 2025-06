Tseber Roland nem bír leállni, most a magyar kormány videójához írt kommentben provokál

A magyar kormány videójában egy magyar gazda ismertette aggályait Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban. Elmondta, milyen negatív hatással lenne az ország uniós tagsága a magyar mezőgazdaságra, a magyar kistermelőkre – de a magyar fogyasztókra is, mivel Ukrajnában még olyan növényvédelmi szereket is használnak, amik nálunk évtizedek óta be vannak tiltva.

A videó alatti kommentsoron felbukkant Tseber Roland is:

az ukrán férfi, akit kiutasítottak Magyarországról, hazugnak nevezte a videó szereplőjét – egy idős gazdálkodót –, de úgy általában mindenki mást is, aki nem ért egyet Ukrajna EU-csatlakozásával.

Tseber Roland Ivanovics, akit az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosítottak, nemrégiben patkányozva fenyegette meg Magyarország miniszterelnökét és kormánypártját.

Az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurája az elmúlt években szoros kapcsolatot alakított ki számos magyar baloldali politikussal, egy ideje viszont már Magyar Péter oldalán tűnik fel rendszeresen.

Ő szervezte a Tisza Párt vezetőjének kijevi útját is – nem sokkal azelőtt, hogy kémkedés miatt kiutasították Magyarországról.