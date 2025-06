Kérdések, amelyeket nem szeretne hallani Brüsszel az ukránok EU-s csatlakozásával kapcsolatban

Mekkora országot vennének fel valójában?

– hangzik az első kérdés a Kocsis Máté közösségi oldalára feltöltött videóban. „Ha az orosz agresszió előtti Ukrajnát, ahogy sokan mondják, akkor az oroszok által elfoglalt orosz katonai és államigazgatási fennhatóság alatt álló területeket is felvennék, így Oroszország is az unió tagja lenne”. A frakcióvezető szerint a másik opció, hogy a megmaradt ukrán területeket vennék csak fel, ebben az esetben viszont Brüsszel legitimálná az orosz katonai eredményeket.

Hány lakosa van ma Ukrajnának?

– tette fel a másik kérdést Kocsis Máté. Mint fogalmazott, erre nem csak mi nem ismerjük a választ, de maga az ukrán állam sem. „Milliószám hagyták el az országukat, menekültek sokaságának magunk is segítettünk, és azt tudjuk, hogy százezrek haltak meg az eddigi értelmetlen öldöklésben” – fogalmazott, egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy az ukrán csatlakozás legalább akár 80 új EP-képviselőt is jelentene, és kézenfekvő, hogy velük Brüsszel megerősítené politikai hatalmát.