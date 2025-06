Ukrajna uniós csatlakozásával az ukrán maffia is zöld kártyát kapna Magyarországra

Az első vásárlók között van Hennadij Vacak parlamenti képviselő is, aki a Verhovna Rada (az ukrán parlament) közlekedési és infrastrukturális bizottságának titkára; Vitalij Homutynyik volt képviselő, illetve más ukrán „üzletemberek”. Ez persze csak a jéghegy csúcsa, ha a teljes ukrán társadalmat átszövő visszaélésekről van szó – de mindenképpen beszédes, ahogy az is,

hogy az ukrán korrupció egészen Volodimir Zelenszkij hivatalának egykori vezetőhelyetteséig elért.

A fent leírtak nyilvánvaló és törvényszerű következményei Ukrajna csatlakozásának nemcsak hazánkra, de az egész Európai Unióra nézve is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezek ellenére amellett kardoskodik, hogy Ukrajnát gyorsított eljárással, már 2030 előtt vegyék fel az EU-ba.

Ehhez pedig lelkesen asszisztál Manfred Weber is, aki a Magyar Péter-féle Tisza Pártot is tagjai között tudó Európai Néppárt (EPP) vezetője.

A brüsszeli ukrán párti körökben különösen aktív Tisza Párt pedig – mint arról az Origo is több cikkben beszámolt – akár a Magyarország elleni ukrán titkosszolgálati akcióban is érintett lehet. A hazánkból tavaly kiutasított Tseber Rolandot a magyar szervek az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították; ő volt az, aki magát Magyar Péter Tisza-elnök barátjaként aposztrofálta, közös szelfiket tett közzé, sőt, ő szervezte meg az ellenzéki politikus tavalyi ukrajnai körútját is.

Ugyancsak a magyar politikai életbe ásta be magát Holló István, akivel szemben

kémkedés bűntettének gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője nemrég bejelentette: Holló azzal a céllal folytatja a tevékenységét, hogy Magyarország nemzetközi megítélését negatív irányba befolyásolja, illetve hogy a magyar kormány külső nyomásra változtasson az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján.