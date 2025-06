Beszédes nevek: Ukrajnáért rég elfeledett figurák léptek ki ismét a napfényre

Nyílt levélben fordult nemrég ötven magyar baloldali értelmiségi az ukrán néphez, hogy kifejezzék szolidaritásukat és támogatásukat. Az aláírók között több olyan név is szerepel, akik a kilencvenes évek óta nem szerepelnek a politikai közéletben, ám most úgy érezték, hogy nevüket kell adni egy nyílt ukránpárti kiálláshoz. Az Origo kutatása során több olyan ismert személyre bukkantunk, akik már korábban is kiálltak Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása mellett.

Mint arról beszámoltunk, a politikai kiáltvánnyal felérő levelet baloldali közszereplők, Soros György hazai hálózatához kötődő értelmiségiek írták alá. Mások mellett Szél Bernadett, az LMP volt képviselője, Magyar Bálint, az SZDSZ oktatási minisztere és Fleck Zoltán jogtudós is nevét adta a politikai akcióhoz. Az aláírók névsora ABC-sorrendben: Beck Zoltán, Bod Péter Ákos, Dénes Gábor, Elek István, Ferenczi Attila, Fleck Zoltán, Fodor Tamás, Gerzson János, Herényi Károly, Hetényi Zsuzsa, Hodosán Róza, Horgas Péter, Iványi Gábor, Jeszenszky Géza, Kajdi József, Karsai Péter, Kincses Gyula, Kis János, Kiss Gergő, L. Ritók Nóra, Lakatos György, Láng Balázs, Lányi András, Lázár Júlia, Ludassy Mária, Magyar Bálint, Magyar Fruzsina, Molnár Áron, Noszkai Gábor, Nyerges Tibor, Oláh József, Perlaki-Borsos Noel, Polyák Gábor, Pottyondy Edina, Puzsér Róbert, Pálinkás József, Remport Katalin, Roszík Gábor, Spányik András, Stark Tamás, Stefano Bottoni, Sz. Bíró Zoltán, Szent-Iványi István, Szepesházi Péter, Szél Bernadett, Törzsök Erika, Ungváry Krisztián, Vágó Csaba, Várkonyi Tibor, Vörös Imre. Az aHang weboldalán megjelent írásban a szerzők a magyar kormányt kritizálva hosszasan ecsetelik, hogy együttéreznek Ukrajnával és az ukránokkal, és megköszönik hősies helytállásukat a háborúban. A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével kapcsolatban az említettek közül többen úgy nyilatkoztak, hogy az Ukrajnában élő honfitársaink a magyar kormány miatt vannak veszélyben. Az ukrajnai magyar kisebbségtől elvett jogokról nem tettek említést a levélben. További érdekesség, hogy a listán szereplő nevek között vannak, akik az ukránpárti nézetükkel az elmúlt időszakban már addig merészkedtek, hogy határozottan kiálltak Ukrajna EU-csatlakozása mellett. Herényi Károly Az atv.hu írta meg az MDF korábbi parlamenti képviselője reakcióját a háborús ország uniós csatlakozásáról szóló Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásról. Herényi úgy fogalmazott: Az ukrán nép elleni uszítás magyar részről, az szerintünk hazaárulás, hiszen Ukrajna egy szomszédos, baráti ország, akivel illik jóban lenni, ráadásul ott százezernél több magyar honfitársunk él, tehát alapvető érdekünk, hogy jó viszonyunk legyen” Magyarán, szerinte a kormány azon döntése, miszerint kikérik a magyarok véleményét erről a sorsdöntő kérdésről, az az ukrán nép elleni uszítás akikkel úgy gondolja, hogy illik jóban lenni.

Iványi Gábor A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze egy Népszavának 2022-ben adott interjúban tette egyértelművé, hogy támogatná a fegyverszállítást Ukrajnába. Fogalmazzunk úgy: nem tiltakoznék ellene. Ebben a háborúban teljesen egyértelmű, hogy melyik fél az agresszor. A lényeg az Ukrajna melletti kiállás, az, hogy ennek mi a tartalma, bonyolult kérdés.” – szemlézte az Index. Iványi tehát fontosnak tartja az Ukrajna melletti kiállást, kijelentéséből pedig arra lehet következtetni, hogy annak bármi lehet a tartalma, mert a részletekbe nem ment bele, mert az számára „bonyolult kérdés”. Jeszenszky Géza Az Antall-kormány külügyminisztere néhány hete a Klubrádiónak nyilatkozott, a rádió honlapján pedig megjelent, hogy az idősebb Jeszenszky „rendkívül méltatlannak” tartja az „Ukrajna elleni hangulatkeltést”, és támogatja azt is, hogy Ukrajna megkezdhesse az EU-csatlakozási folyamatát. Idézték a korábbi külügyminiszter szavait, miszerint messzemenőkig támogatja Ukrajna EU-csatlakozását is, ám hozzáette, hogy szerinte ez még „nincs napirenden a közeli jövőben”. A kérdésről Jezsenszky Géza már korábban is nyilatkozott, 2023-ban például az ATV Híradónak azt mondta: Magyarországnak támogatnia kellene Ukrajna európai integrációját, hiszen akkor az EU is felügyelhetné a nemzeti kisebbségek helyzetét.” Molnár Áron (NoÁr) A színész ugyan nem fejtette még ki nyilvánosan a véleményét Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról, ám több mint üzenetértékű volt az, ahogyan megtámadta a modell Vasvári Viviennek a kérdésről alkotott véleményét. Mint ismert, az influenszer és hatgyermekes édesanya arról beszélt a közösségi oldalán, hogy szerinte nem kellene engedni, hogy a háború sújtotta Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Molnár Áron erre egy videóval válaszolt, amelyben így támadta a modellt: Tudod mit, Vivi? Én is kinyilvánítom a véleményemet! Nagyon remélem, hogy 2026-ban demokratikus úton, szavazatok mentén meg lehet buktatni ezt a g…ci rendszert, aminek te is beszélő feje lettél. Remélem, hogy ebből a pénzből, amit ezért kaptál, te is papucsot veszel 4,5 millió adófizetői forintért. Gratulálok, Vivi!” Majd a videó végén a középső ujját is felmutatta. Ezután Vasvári férje perrel fenyegette meg NoÁrt, aki ettől megijedve végül – a sajátos stílusában – bocsánatot kért.

Ám arra, ahogyan a színész reagált Vasvári Vivien kijelentésére, feltételezhetjük, hogy NoÁr is azok számát gyarapíthatja, aki támogatná Ukrajna csatlakozását az Európai Unióba. Sejtésünket az is bizonyítja, miszerint Molnár Áron tetszését az a videó sem nyerte el, amelyben Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője azt mutatta be, hogy milyen közbiztonsági kockázatokkal járna a háborús ország felvétele.

Polyák Gábor A Mandiner írta meg, hogy David Pressman korábbi amerikai nagykövet „pénzosztó embereként” elhíresült Polyák egy különös Facebook-borítóképpel mondta el határozott véleményét Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Az ELTE Média- és Kommunikáció Tanszékének docense, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet igazgatója a Voks2025 véleménynyilvánító akció szavazólapját fotózta be a közösségi oldalára és jó nagy „X” jellel tette egyértelművé, hogy ő azt támogatja, hogy északkeleti szomszédunk mielőbb az EU tagja legyen.

