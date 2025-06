A Mandiner szerint komoly társadalmi visszhangot váltott ki a Válasz Online friss interjúja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel készítettek. A portál úgy véli, hogy nemcsak a kérdések tartalma, hanem azok hiánya is sokatmondó – különösen azért, mert a beszélgetés során egyetlen szó sem esett a kárpátaljai magyarok sorsáról. A Mandiner szerint ez nem véletlen hiba, hanem tudatos döntés eredménye, amely jól illeszkedik az ukrán propaganda céljaihoz.

Kimaradt kérdések Zelenszkij interjújából: az ukrán propaganda terjedése itthon

Vörös Szabolcs, a Válasz Online újságírója később úgy fogalmazott, hogy „vannak a kárpátaljai magyaroknál fontosabb ügyek” – ez pedig sokakban keltett felháborodást. A cikk szerint ez az attitűd nem csupán szakmai hiányosság, hanem egy mélyebb világnézeti elköteleződés jele is. A Mandiner felveti: hogyan lehetséges az, hogy egy ukrán vezető nyilatkozhat a nyilvánosság előtt úgy, hogy senki nem kérdezi meg a magyar kisebbségek jogairól vagy helyzetéről?

Az ukrán propaganda nemcsak a külpolitikai célokat szolgálja, hanem a médián keresztül is jelen van Magyarországon

A Mandiner szerint az efféle interjúk – amelyekből tudatosan kimaradnak a nemzeti érdekeket érintő témák – azt a célt szolgálják, hogy elhallgassák vagy háttérbe szorítsák a külhoni magyar közösségek problémáit. A lap emlékeztet: Vörös Szabolcs már egy korábbi, a Népszavának adott interjúban is kontraproduktívnak nevezte a magyar kormány fellépését a kárpátaljai magyarok érdekében.

A Mandiner szerint ez nem véletlen egybeesés, hanem egy következetes, tudatos média-irányvonal része. Az ukrán propaganda egyik célja, hogy az integrációs törekvéseket minden más, köztük a kisebbségi jogokat is megelőző célnak állítsa be – és ezt a kommunikációs célt magyarországi médiumok is kiszolgálják. A cikk azt állítja: ha egy újságíró nem kérdez vissza, nem árnyal, csak továbbadja az ukrán elnök üzeneteit, az nem semleges tudósítás, hanem aktív részvétel a propaganda működtetésében.