Miért is küldenénk háborúba a gyerekeinket? Miért kellene bármelyik európai diáknak, fiatalnak meghalnia ebben a háborúban és más életeket kioltania? Ukrajnáért? Vagy a globális összeesküvők érdekéért?

Érzékenyíteni kell az európai társadalmakat a fegyverkezési verseny és a háború támogatására – lényegében ezt magyarázta Ruszin-Szendi Romulusz áprilisban egy lakossági fórumon – írta meg tegnap a Magyar Nemzet.

Pár napja Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere a Metro brit lapnak adott interjújában ugyanerről beszélt:

szerinte a brit anyáknak hamarosan azzal a kérdéssel kell szembenézniük, hogy vállalják-e fiaik harcát és akár halálát a NATO-tagországok – például Finnország, Észtország vagy Lengyelország – védelméért.

Zelenszkij londoni nagykövete, egyben a volt ukrán katonai főparancsnok, Valerij Zsaluzsnij pedig diákok előtt beszélt arról nemrég, hogy ne féljenek meghalni a háborúban.

„Ukrajnáért meghalni kevés. Késznek kell lenni egy másik döntés meghozatalára is – késznek kell lenni más megölésére” – szegezte a diákoknak Ukrajna londoni nagykövete.

Miért is küldenénk háborúba a gyerekeinket?

Miért is kéne? Miért kellene bármelyik európai diáknak, fiatalnak meghalnia ebben a háborúban és más életeket kioltania? Ukrajnáért? Vagy a globális összeesküvők érdekéért, a fegyvergyárakért, a zavarosban halászóként, a globális tőkéért, a világbirodalmat építő háttérhatalmakért, Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Emanuel Macron, vagy éppen a világ legnagyobb fegyvergyárait birtokló BlackRock tőkealap igazgatóságából a német kancellári székbe huppanó Friedrich Merz politikai túléléséért?

Volodimir Zelenszkij a Magyarországot és a kárpátaljai magyarokat fenyegető, Vörös Szabolcs „újságíró” kollaborációja okán óriási botrányt kavaró Válasz Online-interjújából is feketén-fehéren kiderült, hogy az ukrán elnöknek és megbízóinak egyetlen célja van: folytatni és kiterjeszteni a háborút. Teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajna EU-csatlakozásának is ez a lényege, háborúba préselni az Uniót, Oroszország ellen. Persze illúziók ne legyenek, a golyófogó szerepet most is Közép-Európának szánják. Nekünk, akiket a második világégés után is csak úgy odavetettek Sztálinnak és a kommunista önkénynek.