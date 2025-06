Újabb sokkoló részletek az utcai lövöldözésről: fejre célzott a fegyveres

Mint írtuk, megdöbbentő eset történt az ország egyik népszerű nyaralóövezetében, Berekfürdőn. A múlt hétvégén megdöbbentő eseményekre lettek figyelmesek a lakosok, hiszen a semmiből lövések dördültek el az éjszaka folyamán. Mint kiderült, még vasárnap éjjel egy vita odáig fajult, hogy utcai lövöldözés lett a vége. A fegyveres férfi célzott lövéseket is leadott, melynek következtében többen is megsérültek – számolt be az eseményekről a szoljon.hu.

A nyaralóövezet az ottani fürdő miatt népszerű. Mindenkit sokkolt a hétvégén történt utcai lövöldözés

Fotó: furdo.berekfurdo.hu

Utcai lövöldözés Berekfürdőn: újabb sokkoló részletek az ügyről

A történtek után a lakosság szinte sokkos állapotban van a mai napig, hiszen egy igazán békés településen történt az elképesztő eset. Az eddigi értesülések szerint a fegyveres férfi fejre célzott lövéseket adott le, így szemsérülés és egyéb sérülések is történtek.

A veszekedés során az egyik férfi elővett egy gáz-riasztó fegyvert, amivel többször a levegőbe lőtt, majd célzott lövéseket adott le az eszközből, így többeket is megsebesített

– tájékoztatott korábban a a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az utcai lövöldözésről azóta számos téves információ is kering, hiszen rengetegen beszélnek róla. A polgármester ezért úgy döntött, maga is megszólal az esetről.

Azt szeretném mindenképp elmondani, hogy rengeteg ténybeli tévedés látott napvilágot, többen azt állítják, hogy a fürdőben történt a verekedés, pedig ez nem igaz. A fürdőben ahogy szokott, lezajlott a bál, egy órakor vége lett, az eset közterületen történt, a fürdőtől 250 méterre, ahol két társaság összeszólalkozott.

Én is a rendőrségi szóvivő tájékoztatásából tudom, hogy gázfegyver sült el, nem rendes, vannak sérülések is, szembelövés is történt, tehát felelőtlenül használhatták a fegyvert. Értesüléseim szerint szerencsére jól vannak a bereki sérültek. Nagyon sajnálatos a történet, hiszen Berekfürdőn még ilyen soha sem fordult elő. Pont most értékeltük az előző évet a rendőrkapitánnyal, javultak a mutatóink, tavaly mindössze 11 eset – főleg lezáratlan biciklilopás – történt, úgy gondolom jó a közbiztonság a településen" – tisztázta a körülményeket Berekfürdő polgármestere, aki maga is értetlenül áll a történtek előtt, hiszen az általa említett bálon és azt követően sem volt még példa hasonló erőszakos cselekményre.