Vádat emeltek a börtönőrökre támadó férfi ellen

2024 nyarán történt a szegedi börtönben, hogy egy biztonsági ellenőrzés során dühöngeni kezdett az egyik fogvatartott, aki nem engedelmeskedett a börtönőröknek, majd rájuk is támadt, egyiküket megharapta. Ezt követően biztonsági zárkában helyezték el, ahol újra agresszívan viselkedett, és a motozása során ismét megharapott egy felügyelőt. A vádemelés megtörtént, a Szegedi Járásbíróság fog ítéletet hozni az agresszív fogvatartott ügyében – írja a delmagyar.hu.

Vádemelés történt az ellen a fogvatartott férfi ellen, aki tavaly két börtönőrt is megtámadott

Két felügyelőjét is megtámadta az a fogvatartott, aki tavaly nyáron a szegedi börtönben töltötte jogerős büntetését. Az illetékes járási ügyészség a vádlott ellen két rendbeli hivatalos személy elleni erőszak bűntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt is vádat emelt. Amennyiben a férfi beismeri a bűnösségét három év börtönbüntetésre számíthat. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ügyében a Szegedi Járásbíróság fog ítéletet hozni.

Az eset nem egyedi, pár éve egy női fogvatartott támadta meg a börtönőrét, akivel komoly vitába keveredett, vízzel is leöntötte.