Ítéletet hoztak az élettársa koponyáját egy vascsővel szétzúzó férfi ügyében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata alapján az eset 2023. szeptember 21-én történt. Egy Tiszavasváriban élő pár összeveszett, a férfi pedig egy közel másfél méteres, három kilós vascsővel kétszer nagy erővel fejbe vágta a nőt, aki az élettársa volt. A nő nyílt koponyatörést szenvedett az ütésektől, és bár az elkövető mentőt hívott hozzá, már nem sikerült megmenteni az életét, másnap a kórházban meghalt – szon.hu.

A borzalmas tragédia tiszavasvári helyszíne: húsz év kapcsolatot követően egy vascsővel zúzta be élettársa koponyáját a férfi

Fotó: Tények

Vascsővel zúzta szét élettársa koponyáját, emberölés vádjával állt bíróság elé

Ma hoztak ítéletet az emberöléssel vádolt férfi ügyében, aki bár elismerte bűnösségét, a tárgyalások során azt bizonygatta, hogy nem állt szándékában megölni az élettársát, és a vascsővel sem őt akarta eltalálni. A férfi és a nő már húsz éve alkottak egy párt és hat közös gyereket neveltek együtt, akik most anya nélkül maradtak. Az ügy vádlottja, L.I. az eset óta is pszichiátriai ülésekre jár, mivel kevert szorongásos depresszióval küzd az eset óta, ezért nyugtatókat is szed. A férfi elmondása szerint csak gyerekei és húga tartják benne a lelket.

Dr. Stál József törvényszéki bíró a mai tárgyaláson enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, valamint a büntetlen előéletét is, és azt, hogy öt kiskorú gyermeket nevel. Végül hat év börtönbüntetésre ítélték a férfit első fokon, azzal a feltétellel, hogy nem bocsátható szabadlábra. Azonban az ítélet még nem jogerős, hiszen az ügyész hosszabb idejű szabadságvesztés érdekében fellebbezett, a vádlott és védője a nyilatkozattételre fenntartott három napot. A bíró végül úgy döntött, hogy a jogerős ítélet kihirdetéséig a férfinak nem kell börtönbe mennie, addig elég heti egyszer jelentkeznie a rendőrségen.

