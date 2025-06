Láncfűrész miatt sérült meg egy védett állat a Balatonnál – videó

Február közepén rendkívüli mentőakció zajlott Keszthelyen, amikor egy balesetveszélyes fa kivágásakor kiderült, hogy egy egész denevérkolónia hibernál a fa odújában. A fa belsejében összesen 81 rőt koraidenevér telelt, ami védett állat Magyarországon és a mentőakció nélkül szinte biztosan elpusztultak volna.

Láncfűrész miatt sérült meg egy védett állat a Balatonnál

Fotó: zaol

A favágók azonnal értesítették a székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központot, akik a helyszínre érve begyűjtötték a védett denevéreket, majd hűtött környezetben tovább altatták őket. Végül pedig tavasszal, a természetes ébredési idejük után szabadon engedték őket. Azonban a történet itt még nem ért véget. Két további denevért is beszállítottak hozzájuk, köztük egy példányt, akinek a farokvitorláját részben levágta a láncfűrész. Őt nem altatták vissza, hanem különleges gondozásban részesült és

meglepő fordulatként május 10-én egy egészséges denevérfiókát hozott a világra – ami hatalmas csoda, tekintve az anyát ért trauma súlyosságát.

A kisdenevér és az anyja is visszanyerhetik szabadságukat, amint egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi. A történet emlékeztet arra, hogy minden élet számít – számolt be róla a Zaol. Korábban arról is írtunk, hogy miért alszanak fejjel lefelé a denevérek – Ön tudja a választ?

Ha Ön se ismerte eddig ezt a védett állatot, itt egy videó róla: