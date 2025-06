Elsőként érdemes áttekinteni, hogyan zajlik a végrehajtás menete. Amennyiben az adós a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem rendezi a tartozását, letiltást kell kiadni – kivéve tartásdíj esetében, ahol csak három nap a határidő. A végrehajtó eljárása nem függ attól, hogy az adós átvette-e felszólítást.

A végrehajtó utasítja a bankot, hogy vonja le a megfelelő összeget az adós számlájáról

A végrehajtó a nyugdíjasokat sem kíméli

A végrehajtó által a munkabérből és a nyugdíjból levonható összeg mértékét jogszabály korlátozza. A szabályozás célja, hogy amellett, hogy a tartozás megtérül, az érintett adós megélhetése ne kerüljön veszélybe. A vonatkozó előírásokat a 2016-os polgári perrendtartási törvény, valamint az 1994-ben elfogadott végrehajtási törvény tartalmazza.

A havi munkabérből a 60 ezer forint alatti rész általában nem vonható le, kivéve gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén. Ezzel szemben a 200 ezer forint feletti jövedelemrészt korlátozás nélkül levonhatják

– mondta egy szekszárdi jogász. A munkabérből általánosságban legfeljebb a nettó összeg 33%-át lehet levonni. Ebbe beletartozik minden, a jövedelemből származó pénzösszeg – beleértve a prémiumot, végkielégítést, vagy más juttatásokat is. Különleges esetekben akár 50% levonás is alkalmazható, például több tartozás vagy tartásdíj-tartozás esetén. A nyugdíjra ugyanezek a szabályok érvényesek, mivel azt munkabér jellegű kifizetésnek tekintik. Ugyanez vonatkozik minden egyéb munkaviszonyból, közszolgálati, közalkalmazotti vagy szövetkezeti jogviszonyból származó jövedelemre is – írja a Teol.

