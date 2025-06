Durva vihar pusztított Kőszegen

A viharkárok felszámolása még most is tart, több tűzoltóegység is helyszínről helyszínre vonul. A Kőszegi térséget súlyosan érintette a csütörtök esti vihar.

Vágólapra másolva!

Csütörtökön két hullámban is zivatar sújtotta Kőszeget: a második szélroham viharos erejű széllökésekkel érkezett, és komoly károkat okozott. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság szerint eddig tíz bejelentés érkezett hozzájuk, a beavatkozások folyamatosan zajlanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarcellákat jelzett előre, a figyelmeztetés szerint 80-90 kilométer/órás széllökések, jégeső és intenzív csapadék is kísérheti a viharokat. Tűzoltók dolgoznak Kőszegen a vihar után - Fotó: Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság Vihar csapott le Kőszegre: a tűzoltók folyamatosan dolgoznak A vihar érintette az ország más térségeit is: a nyugati és északnyugati megyékben különösen aktív volt a zivatartevékenység, de a meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban a déli és keleti országrészekben is számítani lehet hasonló időjárási jelenségekre. A középhőmérséklet több területen 27 fok fölé emelkedett, így a fülledt meleg is nehezítette a viharkárok felszámolását. Fotók és videók a viharkárokról ide kattintva tekinthetők meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!