Veszélyes virágültetés – aki ezt a növényt viszi a kertbe, jókora bírságot kaphat

Sokan nincsenek tisztában vele, hogy a jól hangzó virágültetés akár jogi következményekkel is járhat – különösen, ha japán keserűfűről van szó. Ez az invazív, idegenhonos növény ugyanis komoly természetkárosító hatással bír, ráadásul a kiirtása is rendkívül nehéz. Ha valaki szándékosan vagy tudtán kívül ilyen növényt ültet vagy hagy elburjánzani a kertjében, akár százezres bírságra is számíthat – írja a Sonline.

A virágültetés komoly bírságot vonhat maga után, ha japán keserűfű kerül a kertbe

Fotó: Unsplash

A természetvédelmi hatóságok nemcsak figyelmeztethetnek, hanem el is rendelhetik a növény eltávolítását – a költségeket pedig az ingatlantulajdonosnak kell állnia. Ha a keserűfű átterjed a szomszéd telkére vagy közterületre, kártérítési per is indulhat.

A szakértők szerint, ha valaki észleli a növény jelenlétét a kertjében, azonnal kezdje meg a védekezést – lehetőleg szakember segítségével. Fontos: a növényi részeket nem szabad komposztálni, hanem zárt zsákban kell elszállítani.