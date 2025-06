Vitályos Eszter: Brüsszel a bankokat védi, mi a magyar családokat

Brüsszel újabb támadást indított a magyar családok ellen. Most a kamatstop eltörlését követelik. Egy olyan intézkedését, amely 300 ezer magyar családnak nyújt védelmet a megemelkedett kamatokkal szemben

– fogalmazott Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő hangsúlyozta: ha Brüsszel akarata érvényesülne, akár 25-30 ezer család kerülhetne az utcára, mert nem tudnák fizetni a megemelkedett törlesztőrészleteket. Hozzátette, hogy a kormány álláspontja világos: a kamatstop marad, és Magyarország továbbra is megvédi a családokat a globális gazdasági válság következményeitől.

Számunkra nem a bankok profitja a fontos, hanem a magyar családok biztonsága és megélhetése. Brüsszel a bankokat védi, mi a magyarokat

– fogalmazott.

A kamatstopot a kormány 2022-ben vezette be az infláció és a gyorsan növekvő kamatkörnyezet miatt, hogy megvédje a lakáshitellel rendelkező családokat a hirtelen megugró terhektől. A lépés azóta több lépcsőben lett meghosszabbítva, és jelenleg is mintegy 300 ezer háztartás számára biztosít könnyítést.

A kormány korábban hasonló módon lépett fel a multik extraprofitja, valamint az indokolatlan áremelések ellen is – emlékeztetett Vitályos. A kormányszóvivő szerint most is ez a logika érvényesül: a pénzügyi terheket ne a lakosság, hanem a nagyvállalatok viseljék.

Amint aról beszámoltunk, az Európai Bizottság 2025-ös országspecifikus ajánlásai valóban tartalmaznak olyan pontokat, amelyek a magyar kormány által fenntartott árstopok, kamatplafonok és más piaci beavatkozások fokozatos kivezetését szorgalmazzák.