Megszólalt az ügyvéd: mi vár a Palatinuson vízbe fulladt kislány édesanyjára?

Június 14-én egy hatéves kislány fulladt a vízbe a budapesti Palatinus Strandon. Bár egy intenzív osztályos ápoló megkezdte az újraélesztést, a gyermek életét már nem tudták megmenteni – írja a Bors. Az eset kapcsán több szemtanú is megszólalt: volt, aki szerint az anya nem kísérte be a gyermeket a medencébe, más pedig azt állította, hogy az úszómester nem figyelt megfelelően – állítólag a telefonját nézegette. Felelős lehet az úszómester is a vízbe fulladt kislány tragédiájáért.

Borbély Zoltán szerint a vízbe fulladt kislány édesanyja legfeljebb felfüggesztettet kaphat.

Fotó: MTI - Balogh Zoltán / Nyitnak a strandok - indul a 2025-ös strandszezon

Vizsgálják, ki hibázott a Palatinuson vízbe fulladt kislány ügyében

Borbély Zoltán ügyvéd szerint az anya vélhetően gondatlanul járt el, de mivel a saját gyermeke halálával kell együtt élnie, a bírói gyakorlat alapján nem várható letöltendő szabadságvesztés. Ugyanakkor, ha az úszómester is hibázott, őt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolhatják. A vízbe fulladt kislány tragédiája jogi és szakmai kérdések sorát veti fel.