A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség kérte a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO segítségét hétfőn egy eltűnt férfivel kapcsolatban, akiről kiderült hogy vízbe fulladt a KEMMA cikke szerint.

Vízbe fulladt egy férfi 2025. június 22-én az esztergomi Palatinus-Tófürdőben

Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook

Szolgálatuk több órás vízalatti kutatás eredményeként megtalálta meg a még szombaton az esztergomi Palatinus-Tófürdőben, a strand területén kívüli vízterületen elmerült középkorú férfi holttestét. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak"

– írták a közösségi oldalukon.

Vízbe fulladt egy 14 éves kisfiú is

Ahogy a KEMMA írja, valóban egymást érik a vízi tragédiák Magyarországon mostanában. Azt az Origo is megírta, hogy pár napja vízbe fulladt egy 14 éves fiú a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mályi-tavon. Emellett a Dunában is történt két fulladásos haláleset: június 5-én egy 27 éves férfi Dömösnél merült el. A holttestét csak négy nappal később találták meg Visegrádnál, és egy 40 éves férfinek is nyoma veszett a Duna esztergomi szakaszán.