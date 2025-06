Ezt nem hisszük el – ilyen vízi lények élnek a borsodi tóban

A búvárszezon hivatalosan is elindult, és a Neptun Búvár Klub tagjai máris merültek a Mályi- és a hejőkeresztúri tó vizében – írja a boon.hu. A víz alatti kalandok során különleges vízi lények kerültek a szemük elé: több halfaj mellett előbújtak a rákok is – köztük a védett kecskerák –, sőt, hamarosan édesvízi medúzák felbukkanására is számítanak.

A búvárok nem hittek a szemüknek, mikor meglátták a Mályi-tóban élő vízi lényeket.

Fotó: Neptun Búvár Klub

Milyen vízi lények élnek a Mályi-tóban? A búvárok csodát láttak

Golej Szabolcs búvároktató elmondta, hogy bár jelenleg még nem láttak édesvízi medúzát, a meleg időjárás hatására rövidesen megjelenhetnek. A kristálytiszta víz és a tartós meleg ugyanis kedvez ezeknek a különleges állatoknak. A kecskerákok viszont már most is gyakori vendégek – és bár látványuk meglepő lehet, teljesen ártalmatlanok. A magyar törvények minden rákot védelem alá helyeznek, így elpusztításuk tilos.

Tavaly augusztusban már országos figyelmet kapott a tó, amikor megjelentek benne az apró édesvízi medúzák, amelyek 22 fok feletti hőmérsékleten szaporodnak. A szakértők szerint az ilyen vízi lények jelenléte nemcsak izgalmas látványosság, de a víz kiváló minőségét is jelzi.

