Hatalmas a részvételi kedv a Voks 2025 szavazáson, még három napig lehet véleményt mondani

A lap emlékeztetett Orbán Viktor múlt hét pénteki, Kossuth Rádiónak adott interjúban tett bejelentésére, miszerint

átlépte a kétmilliót azoknak a száma, akik visszaküldték a szavazólapokat.

A miniszterelnök ezt fantasztikus sikernek nevezte és arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson.

Ismertették, hogy a kormány álláspontja szerint számos kockázatot jelentene Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba.

Ukrajna felvétele pénzügyi csődöt jelentene az EU számára és elsősorban Magyarország és a közép-európai régió számára lenne előnytelen. Magyarország elesne a mezőgazdasági támogatásoktól, a háború biztonsági kockázatokat jelentene, a szervezett bűnözés veszélyt jelentene a közbiztonságunkra, veszélyeztetné a munkaerőpiacot, az egészségügyi és a nyugdíjrendszert

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek

Kétmillió – eddig ennyien mondták el véleményüket Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban –, közölte Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a közösségi oldalán.

Akarja, hogy fiainkat az ukrán frontra vezényeljék?

Akarja, hogy gyerekeink koporsóban jöjjenek haza a háborúból?

Akarja, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen?

Akarja, hogy a háború miatt két és félszeresére nőjön a rezsi?

Akarja, hogy a mezőgazdaságból élők tönkremenjenek?

Akarja, hogy magyarok tízezrei veszítsék el a munkájukat?

Én biztosan NEM ezt akarom. Ezért vettem részt a VOKS 2025-ön. Aki még nem tette, szavazzon!

– írta a kormányfő, majd üzent az ukrán elnöknek is:

hiába áll bele a magyarokba, a válasz: NEM



Menczer Tamás: Már kétszer annyian küldték vissza, mint ahányan a Tisza Párt szavazásán részt vettek

A Magyar Nemzet közölte, hogy korábban a Tisza Párt is indított egy szavazást, melyben kikérték a híveik véleményét az ukrán uniós csatlakozásról is. A Nemzet Hangja elnevezésű álnépszavazásán Magyar Péter híveinek a többsége támogatta, hogy Ukrajna az Unió tagja legyen. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti. A lap megjegyezte, hogy ezen a szavazáson mindössze egymillióan vettek részt, ami jócskán elmarad a még zajló Voks 2025 legfrissebb részvételi adataitól.