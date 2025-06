Vonatgázolás bénítja a forgalmat Hajdú-Biharban

Tragikus vonatgázolás történt kedd reggel a Biharkeresztes–Püspökladány vasútvonalon. A MÁV közlése szerint a 6417-es számú személyvonat, amely 7:33-kor indult Biharkeresztesről Püspökladány felé, Mezőpeterd és Berettyóújfalu között elgázolt egy embert. Az eset idején a vonaton utazók épségéről is gondoskodni kellett, a mentésben a katasztrófavédelem is részt vett. A tragikus balesetről a Haon hírportál számolt be.

Vonatgázolás Hajdú-Biharban, áll a forgalom. Fotó: Illusztráció ( Napló-archív/Haon

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a helyszínelés ideje alatt – előreláthatólag 11 óráig – egyetlen vonat sem közlekedhet az érintett szakaszon. A menetrendet azonnal módosították, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják tovább. Az első autóbuszok 8:45-re és 9 órára érkeztek meg a helyszínre. A balesetben érintett szerelvény utasait a katasztrófavédelem szakemberei segítették át a pótlójárművekre.

Az eljutási idő jelentősen megnőhet, így a vasúttársaság mindenkit arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális helyzetről.

A MÁV folyamatosan frissíti a menetrendi információkat a honlapján és közösségi oldalain. A társaság egyelőre nem közölt további részleteket az elgázolt személy állapotáról vagy kilétéről.

További részletek ide kattintva olvashatóak.

Vonatgázolás történt Siófoknál is

Vonat ütött el egy embert a Balatonnál. Leállt a vasúri forgalom. Az Origo oldalán olvashatnak a tragédiáról.