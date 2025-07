A baloldali véleményformálók hallgatnak a halálra vert kárpátaljai magyar ügyében

Mint ismeretes, szörnyű tragédia érte a kárpátaljai magyarságot, azzal, hogy ukrán katonák egy brutális kényszersorozás során agyonvertek egy magyar családapát. Az esetről beszámoló hírek szerint a férfit vasdoronggal ütötték, furgonba tuszkolták, majd egy toborzóközpontba vitték, ahol halálra verték. A családjának közben azt mondták, hogy „minden rendben van.”

A kárpátaljai magyar férfi az ukrán hadsereg embertelen bánásmódja miatt hallhatott meg.

A Magyar Nemzet most arra hívja fel a figyelmet, hogy a történtek különösen éles kontrasztban állnak azzal a baloldali nyílt levéllel, amelyet néhány hete közéleti személyiségek írtak „Levél az ukrán népnek” címmel, és amelyben szolidaritásukat fejezték ki Ukrajna mellett, élesen bírálva a magyar kormányt. Az aláírók között szerepelt Puzsér Róbert, Pottyondy Edina, NoÁr (Molnár Áron), Bod Péter Ákos, Iványi Gábor és Szél Bernadett is.

Június végén több mint negyven baloldali közéleti személyiség írta meg a nyílt levelét Ukrajnának, amelyben szolidaritásukat fejezték ki az ukrán néppel és hadsereggel, és tiltakoztak a magyar kormány Ukrajna-politikája ellen. A levélben külön is reményüket fejezték ki, hogy a kárpátaljai magyarok áldozatait Ukrajna méltányolni fogja.

A lap megkereste a petíció aláíróit, hogy vajon most az ukrán hatóságok által halálra vert kárpátaljai magyar ügyében is terveznek-e hasonló kiállást. Azonban szinte senki nem válaszolt a megkeresésre. Puzsér, Bod Péter Ákos és Molnár Áron látták ugyan a megkeresést, de hallgattak. Pottyondy Edina és több más ismert baloldali véleményformáló pedig a cikk megjelenéséig nem is olvasta az üzenetet.

Egyedül Pálinkás József reagált két szóval: „Részemről igen.” Később a közösségi oldalán egy posztban is elítélte a történteket, hogy aztán másnapra már korrigálja is a bejegyzést. Közölte: független vizsgálatot sürget, mert egyelőre csak a sajtóhír áll rendelkezésre, bizonyíték szerinte semmire sincs. Hozzátette: ha a hír hamis, akkor azt aljas propagandaként használták fel.