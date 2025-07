Hatalmas lángokkal dacolva mentette a megvadult lovakat a hős tini

Hatalmas lángtengerből mentette ki a lovakat a bátor tini. A tűznyelvek mindent beborítottak: megrázó esetről a Beol közölt részleteket.

A lángokkal dacoló hős Bianka pici kora óra rajong a lovakért Fotó: Lestyán Réka

Elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot a 16 éves Bianka. Az édesanyjával éppen hazafelé tartottak, amikor észrevették a lángcsóvákat. Egy 50 négyzetméteres szénatároló gyulladt ki az út mentén.

Az ott lévő emberek lélekszakadva rohantak a vizes vödrökkel, hogy a tüzet valahogy megfékezzék. Bianka az édesanyjával észrevette, hogy a bokszokban lovak vannak bezárva, akik a félelmükben teljesen megvadultak. Közben a lángok egyre csak terjedtek. Az emberek egymást biztatták, hogy valaki szabadítsa ki a lovakat, de senki sem mert a közelükbe menni.

Hősként mentette meg a lovakat

A fiatal tini nem habozott, elsőként azt a lovat vezette ki, amelyiknek közvetlenül a boksza mellett lángolt a szénatároló. Ezután a bent rekedt három lovat is kivezette a tűztengerből. Az egész akció nem tartott tovább tíz percnél, mire végre kiérkeztek a tűzoltók. Az esetről készült videót ide kattintva tudják megtekinteni.

A családtagok, akik a ló tulajdonosai voltak, másnap személyesen keresték meg Biankát és az édesanyját, hogy megköszönjék nekik, amit értük tettek. Ahogy mesélték, az egyik kancájuk még másnap is remegett a sokkhatástól.

